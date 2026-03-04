البحرين.. القبض على 4 أشخاص إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من رصد (4) أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الايراني الآثم، وتمثل تعاطفًا معه، وأخرى من مواقع عسكرية، بما يمثل خيانة للوطن ومساساً واضحاً بقيمه وثوابته، وتداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، بما من شأنه الإضرار بالأمن والنظام العام.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت وزارة الداخلية البحرينية بالجميع، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.