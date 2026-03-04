الكويت تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز رحيم الديحاني، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت الدكتور زيد عباس شنشول، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على إثر الاعتداءات التي شنتها فصائل مسلحة عراقية والتي استهدفت الأراضي الكويتية أمس.

وخلال اللقاء، جدد الديحاني استنكار الكويت وبأشد العبارات للممارسات الخطيرة التي تنتهك سيادتها وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وتسببت في وقوع ضحايا في صفوف المدنيين والعسكريين، إضافة إلى خسائر وأضرار مادية جسيمة، مؤكداً على أن شن هجمات على الكويت باستخدام الأراضي العراقية أو أي أراضي لدولة مجاورة يعتبر بمثابة جريمة عدوان مجرم في القانون الدولي ويتعارض مع مبادئ السلامة الإقليمية، مشدداً على أهمية اتخاذ العراق لخطواتٍ عملية وملموسة في معالجة وإيقاف تلك الاعتداءات.

كما أكد الديحاني على حق الكويت السيادي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد لأمنها، وبما يكفل ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.