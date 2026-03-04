البنتاغون: هجمات إيران الصاروخية انخفضت بنسبة 86 بالمئة

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، اليوم، إن عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية انخفضت بشكل حاد منذ بداية الضربات على البلاد، السبت.

وأضاف كين خلال إحاطة إعلامية في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون): "حتى صباح اليوم، تحقق القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تقدماً ثابتاً. فقد انخفض عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران في مسرح العمليات بنسبة 86 بالمئة مقارنة باليوم الأول للقتال، كما تراجعت هجمات المسيرات الانتحارية بنسبة 73%".

وأشار كين إلى أن هذا التراجع تسارع خلال الساعات الأخيرة، موضحا: "هناك انخفاض بنسبة 23 بالمئة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط".

وأوضح أن هذا الانخفاض في نشاط الصواريخ والطائرات المسيرة أتاح للقوات الأميركية توسيع تفوقها العملياتي.

وأشار كين إلى أن: "هذا التقدم مكن سنتكوم من فرض سيطرة جوية محلية على طول الجناح الجنوبي للساحل الإيراني، واختراق دفاعاتهم بدقة وقوة نارية ساحقة".

وأفاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية بأن بلاده "ستبدأ الآن بالتوسع نحو الداخل" بعد أن رسخت تفوقها الجوي في إيران.

وأضاف كين أن القوات الأميركية ستنفذ ضربات "بعمق متزايد داخل الأراضي الإيرانية، مع إتاحة مزيد من حرية المناورة للقوات الأميركية".