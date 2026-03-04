البحرين.. فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية في مواجهة العدوان الإيراني

أعلنت البحرين عن فتح باب التطوع عبر المنصة الوطنية للتطوع لدعم الجهود في مواجهة الهجمات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين، من منطلق المسؤولية الوطنية وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وقالت البحرين إن على الراغبين في التطوع التسجيل في حملة: "البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها" عبر منصة التطوع الوطنية، حيث تم تحديد مجالات التطوع التي يمكن المساهمة فيها، وتشمل المجالات الصحية، الهندسية، اللوجستية، الإدارية، الرقابية، وغيرها من المجالات حسب الاحتياجات الوطنية.

وأضافت أنه سيتم التواصل مع المتقدمين وفقًا لمجالات الدعم المطلوبة، حرصًا على تنظيم المشاركة الوطنية وضمان فاعليتها.