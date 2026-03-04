الجيش اللبناني يعيد نشر قواته في مواقع حدودية بعد التوغل الإسرائيلي في الجنوب

أعلن الجيش اللبناني أعادة نشر قواته في بعض المواقع الحدودية في ضوء التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأكد مصدر من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الأربعاء لوكالة فرانس برس أن القوات الإسرائيلية توغلت في عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان، الواقعة في نطاق عملياتها.

وأفاد أن "القوات الإسرائيلية موجودة اليوم في عدد من القرى والبلدات، بينها حولا وكفركلا وكفرشوبا ويارون والخيام على بعد نحو ستة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء عزمه إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، بينما وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات لقواته بـ"التقدم والسيطرة" على مواقع جديدة على وقع التصعيد مع "حزب الله".