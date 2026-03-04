وزير الدفاع الأميركي: الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب ضد إيران

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء أن الصين وروسيا "ليستا عاملا مؤثرا" في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي حول "رسالته إلى حلفاء إيران، وتحديدا روسيا والصين اللتين دعتا إلى إنهاء الأعمال العدائية"، أجاب وزير الدفاع بأنه ليس لديه رسالة لهما، مضيفا "إنهما ليستا عاملا مؤثرا هنا، ومشكلتنا ليست معهما، بل مع طموحات إيران النووية".