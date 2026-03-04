الجيش الأميركي: قتلنا مسؤولا إيرانيا وراء محاولة اغتيال ترامب

قال الجيش الأميركي الأربعاء ​إنه قتل مسؤولا إيرانيا كان يرأس وحدة تقف وراء محاولة اغتيال مزعومة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث في مؤتمر صحافي "تعقبنا وقتلنا قائد وحدة حاولت ‌اغتيال الرئيس ترامب. حاولت ‌إيران قتل ‌الرئيس ترامب، لكن ‌الرئيس ترامب كان له الكلمة ​الأخيرة".

ولم ‌يذكر ​هيغسيث اسم الشخص، لكنه قال إن العملية جرت ​أمس الثلاثاء.

ووجهت وزارة العدل الأميركية في 2024 تهمة إلى رجل إيراني على صلة بعملية مزعومة أمر بها الحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب، الذي ‌كان الرئيس المنتخب حينها ​قبل تسلمه مهام الرئيس مطلع العام الماضي.