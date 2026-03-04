مصدران إيرانيان: مجتبى خامنئي على قيد الحياة.. ويُرجح أن يخلف والده

قال مصدران إيرانيان لرويترز اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي، نجا ‌من الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية التي ​أودت بحياة والده، ويُرجح أن يخلف والده.

وقال المصدران الإيرانيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن مجتبى (56 عاما) لم يكن في طهران أثناء الغارات التي قتلت أيضا زوجة المرشد وابنا آخر له وعددا من كبار الشخصيات العسكرية والقادة.

وذكرت إيران أن مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الأعلى الجديد سيعلن قراره قريبا، وهي المرة الثانية فقط التي يعلن فيها عن قرار مماثل منذ عام 1979.

وقال أحمد خاتمي، وهو عضو في المجلس، للتلفزيون الرسمي "سيتم تحديد المرشد في أقرب فرصة، ونحن على وشك التوصل إلى قرار رغم أن الوضع في البلاد وضع حرب". وأضاف أنه تم تحديد المرشحين بالفعل، لكنه لم يكشف عن أسمائهم.

وقالت إسرائيل إنها ستلاحق أي شخص يتم اختياره.