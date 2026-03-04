وزير الدفاع الأميركي: سننتصر في الحرب ضد إيران والمزيد من الأمواج قادمة ونحن في البداية فقط
قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تنتصر في حربها ضد إيران، وإن الجيش الأميركي قادر على القتال طالما دعت الحاجة.
وأضاف "تتمتع دفاعاتنا الجوية، وكذلك دفاعات حلفائنا، بقدرة كبيرة على المناورة، بإمكاننا مواصلة هذا القتال بسهولة طالما دعت الحاجة".
وأضاف هيغسيث: ستسيطر أميركا وإسرائيل سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية في أقل من أسبوع .
وقال وزير الدفاع الأميركي: المزيد من الأمواج قادمة ونحن في البداية فقط، وأن أميركا ستستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الجاذبية الدقيقةز
وأضاف الوزير أن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي .
