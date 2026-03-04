وزير الدفاع الأميركي: سننتصر في الحرب ضد إيران والمزيد من الأمواج قادمة ونحن في البداية فقط

قال ​وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيت اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ‌تنتصر في حربها ‌ضد إيران، وإن ‌الجيش الأميركي ‌قادر ‌على القتال ​طالما دعت ‌الحاجة.

وأضاف "تتمتع ​دفاعاتنا الجوية، ​وكذلك دفاعات حلفائنا، بقدرة كبيرة على المناورة، بإمكاننا مواصلة هذا القتال بسهولة ‌طالما دعت الحاجة".

وأضاف هيغسيث: ستسيطر أميركا وإسرائيل سيطرة كاملة على الأجواء الإيرانية في أقل من أسبوع .

وقال وزير الدفاع الأميركي: المزيد من الأمواج قادمة ونحن في البداية فقط، وأن أميركا ستستخدم مخزونا غير محدود من القنابل الجاذبية الدقيقةز

وأضاف الوزير أن غواصة أميركية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي .