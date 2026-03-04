تركيا تعلن اعتراض دفاعات "الناتو" لصاروخ باليستي انطلق من إيران

أعلنت تركيا أن دفاعات حلف شمال الأطلسي (ناتو) اعترضت صاروخا باليستياً تم إطلاقه من إيران قبل أن يدخل المجال الجوي التركي.

وقالت وزارة ‌الدفاع ​التركية اليوم الأربعاء إن الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي وأنظمة الدفاع من الصواريخ في شرق البحر المتوسط دمرت صاروخا باليستيا أطلق ‌من إيران متجها نحو المجال ‌الجوي التركي بعد أن ‌عبر فوق ‌سوريا والعراق.

وأضافت الوزارة ‌في بيان أن الواقعة ​لم تسفر ‌عن ​سقوط قتلى أو مصابين وأشارت إلى أن تركيا ​تحتفظ بحقها في الرد على أي عمل عدائي ضدها لكنها تدعو في ذات الوقت الأطراف المعنية إلى الإحجام عن ‌أي خطوات من شأنها تصعيد ​الموقف.