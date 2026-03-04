قطر تعلن تصديها بنجاح لهجوم إيراني بـ 10 طائرات مسيرة وصاروخي "كروز"

أعلنت دولة قطر نجاحها في التصدي لهجوم إيراني شنته 10 طائرات مسيرة إلى جانب صاروخي (كروز) فجر اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزارة الدفاع القطرية قولها في بيان لها إن قوات الدفاع الجوي الأميري القطري نجحت في التصدي لـ 6 طائرات مسيرة فيما نجحت القوات الجوية الأميرية القطرية في التصدي لطائرتين مسيرتين وصاروخي (كروز)، بينما نجحت القوات البحرية الأميرية القطرية في التصدي للطائرتين المسيرتين الأخريين.

‏‏وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية، تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.