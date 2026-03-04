الجيش الإسرائيلي يطالب السكان بإخلاء جنوب لبنان فورا

طالب الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء السكان بإخلاء منازلهم في جنوب لبنان فورا، وفق متحدث عسكري.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان في البلدات والقرى الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان إلى التوجه فورا إلى المناطق الواقعة شمال النهر، معلنا أنه سيوجه ضربات قوية لحزب الله.

وقال الجيش في بيان باللغة العربية على منصة إكس "إنّ أنشطة حزب الله تُجبر الجيش على العمل ضده بالقوة. الجيش لا ينوي إلحاق الأذى بكم. حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا ... أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف".

وأضاف "إلى سكان جنوب لبنان، عليكم التوجّه فورا إلى شمال نهر الليطاني".