إسرائيل: أي شخص يتم اختياره خلفاً لخامنئي سيكون هدفاً للتصفية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، إن أي شخص تختاره إيران ليكون المرشد الجديد خلفاً لعلي خامنئي، سيكون "هدفاً للتصفية"، وذلك مع دخول الحرب على إيران يومها الخامس.

وكتب كاتس على حسابه بمنصة "إكس": "أي قائد يعيّنه النظام الإيراني لمواصلة وقيادة خطة تدمير إسرائيل، وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة، وقمع الشعب الإيراني سيكون هدفاً للتصفية".

وأضاف أنه "لا يهم اسم الشخص الذي تختاره إيران أو المكان الذي يختبئ فيه"، مشيراً إلى أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "وجها الجيش الإسرائيلي للتحضير والعمل بجميع الوسائل لتنفيذ المهمة كجزء متكامل من أهداف عملية زئير الأسد".

وتابع: "سنواصل التحرك بكامل القوة، مع شركائنا الأميركيين، لسحق قدرات النظام وتهيئة الظروف للشعب الإيراني للإطاحة به واستبداله".

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أمس، أنها استهدفت مبنى مرتبطاً بـ"مجلس خبراء القيادة في إيران"، وهو الجهة التي ستختار المرشد الأعلى الجديد.