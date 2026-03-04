لبنان.. مقتل 4 على الأقل في ضربة إسرائيلية على بعلبك

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت ​مبنى سكنيا من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرق ‌لبنان.

وذكرت الوكالة أن "الحصيلة الأولية أربعة شهداء وستة جرحى، والعمل جار لإنقاذ العائلات من تحت الأنقاض".

جاءت الغارة في إطار تصعيد حاد في القتال على ​الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ يوم الاثنين بعد إطلاق "حزب ​الله" طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت الجماعة المتحالفة مع إيران المزيد من الصواريخ، وشنت إسرائيل ​سلسلة من الغارات الجوية على لبنان وأرسلت قوات إلى الجنوب.