الجيش الأميركي: تدمير 17 سفينة وغواصة وقصف قرابة 2000 هدف في إيران
قال قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، اليوم الأربعاء، إن الجيش دمر 16 سفينة إيرانية وغواصة واحدة، وقصف ما يقرب من 2000 هدف في إيران.
وأكد كوبر على إضعاف الدفاعات الإيرانية بشدة من خلال تدمير مئات الصواريخ والقاذفات والمسيرات الإيرانية.
وأضاف كوبر في مقطع فيديو نشر على موقع "إكس"، اليوم، "لا توجد سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي أو مضيق هرمز أو خليج عمان".
كما أشار إلى أن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 مسيرة.
