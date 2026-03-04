الجيش الأميركي: تدمير 17 سفينة وغواصة وقصف قرابة 2000 هدف في إيران

قال ‌قائد ​القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، اليوم ⁠الأربعاء، إن الجيش دمر ‌16 سفينة إيرانية وغواصة ‌واحدة، وقصف ما ‌يقرب ‌من 2000 ‌هدف في ​إيران.

وأكد كوبر على إضعاف الدفاعات الإيرانية بشدة من خلال تدمير مئات الصواريخ والقاذفات والمسيرات الإيرانية.

وأضاف ‌كوبر ​في ⁠مقطع فيديو ​نشر ⁠على موقع "إكس"، اليوم، "⁠لا توجد ⁠سفينة إيرانية واحدة تبحر في الخليج العربي ‌أو مضيق هرمز ​أو خليج عمان".

كما أشار إلى أن إيران أطلقت حتى الآن أكثر من 500 صاروخ باليستي وأكثر من 2000 مسيرة.