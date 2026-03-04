إسرائيل تعلن استهداف مجمع لتطوير الأسلحة النووية في إيران

قالت إسرائيل إنها هاجمت منشأة بالقرب من طهران حيث كانت مجموعة من العلماء الإيرانيين يعملون سرا على تطوير أسلحة نووية حسبما زُعم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين في بيان اليوم الثلاثاء إن القيادة الإيرانية واصلت العمل على تطوير القدرات اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبرنامج النووي في حرب يونيو 2025.

ونشر جيش الدفاع الإسرائيلي على منصة إكس:"استخدمت مجموعة من العلماء النوويين مجمع 'مينزادي' السري للعمل على تطوير مكون رئيسي للأسلحة النووية".

وأضاف:"باستخدام المعلومات الاستخباراتية، تتبع الجيش الإسرائيلي الأنشطة في هذا الموقع الجديد، مما أدى إلى إزالة مكون رئيسي من قدرة النظام الإيراني على تطوير أسلحة نووية".