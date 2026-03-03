السفارة الأميركية في بيروت تغلق أبوابها حتى إشعار آخر

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها حتى إشعار آخر بسبب التوترات الإقليمية المستمرة، مع إلغاء جميع المواعيد القنصلية العادية والطارئة.

وفي بيان موجز نشر على منصة إكس، قالت السفارة إنها ستبلغ الجمهور بمجرد استئناف العمليات العادية.

ولم يتم تقديم جدول زمني لإعادة فتح السفارة.

ويأتي الإغلاق وسط تصاعد العنف على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تكثفت النيران عبر الحدود والغارات الجوية في الأيام الأخيرة.

وقد دفع الوضع الأمني العديد من السفارات الأجنبية والعربية إلى إرسال تحذيرات لمواطنيها لمغادرة لبنان.

وغالبا ما تقلص البعثات الدبلوماسية عملياتها خلال فترات عدم الاستقرار المتزايد، خاصة عندما تهدد الأعمال العدائية الإقليمية بالامتداد.