ترامب مستعد لدعم الجماعات المسلحة في إيران للإطاحة بالنظام

صرح مسؤولون أميركيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منفتح على دعم الجماعات الإيرانية المستعدة لحمل السلاح للإطاحة بالنظام.

ومن المنتظر أن يتناول حفل يوم المحاربين القدامى في البيت الأبيض، الذي سيُقام برئاسة ترامب، موضوع إيران.

وأفادت مصادر بأن ترامب تحدث مع قادة أكراد في إيران يوم الأحد، وأنه يواصل التواصل مع قادة محليين آخرين قد يستغلون ضعف طهران لتحقيق مكاسب.

وأضافت المصادر أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن هذه المسألة، بما في ذلك ما إذا كان سيقدم أسلحة أو تدريباً أو مساعدة استخباراتية للجماعات المعارضة للنظام.