إسرائيل: استهداف مبنى مجلس الخبراء في قم لمنع اختيار مرشد جديد

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أنه تم استهداف مبنى مجلس الخبراء في قم، بهدف منع الإيرانيين من اختيار مرشد جديد.

وقال المسؤول الإسرائيلي لـ "أكسيوس" أن الاستهداف وقع أثناء فرز الأصوات لاختيار المرشد الإيراني الجديد.

وأضاف أنه لم يتضح بعد أعضاء مجلس الخبراء الذين كانوا بالمبنى وقت الهجوم ولا حجم الأضرار.

فيما نقلت يديعوت أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي أنه لم يكن جميع أعضاء مجلس الخبراء الـ88 بالمبنى في قم لحظة الهجوم بل عدد أقل بكثير.