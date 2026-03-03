ترامب: يريد الإيرانيون الحديث معنا.. لكن فات الأوان

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الإيرانيين يرغبون في الحديث مع واشنطن "لكن فات الأوان". وقال ترامب، على حسابه في منصة "تروث سوشال": "لقد دُمّرت دفاعاتهم الجوية، وقواتهم الجوية، وقواتهم البحرية، وقيادتهم".

وأضاف: "يريدون الحديث معنا. قلتُ: "فات الأوان". وجاء حديث الرئيس الأميركي تعليقا على مقال رأي نشر، اليوم، في صحيفة "واشنطن بوست" يتحدث عن عقيدة ترامب.

وجاء في المقال: "يتخذ ترامب الآن إجراءات حاسمة لإنهاء عهد الإرهاب هذا. وإذا نجح، فسيكون الأثر بالغا، إذ سيفتح المجال أمام إمكانية تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وخارجه".

وأوضح: "يُعدّ التهديد الإيراني أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الولايات المتحدة إلى إنفاق مليارات الدولارات على نشر قواتها على نطاق واسع في الشرق الأوسط".

كما أبرز مقال الرأي: "يتبنى ترامب أيضا أسلوبا جديدا في القيادة. فمن كاراكاس إلى طهران، يستخدم العقوبات والتعريفات الجمركية والدبلوماسية وغيرها من الأدوات لفرض إرادة أميركا على خصومها. وإذا لم يستسلم هؤلاء الخصوم، فإنه يستخدم القوة العسكرية لإسقاط الأنظمة التي تهدد الشعب الأميركي. وهو يُسيطر على الأحداث على أرض الواقع من خلال استعداده لضرب تلك الأنظمة مرارا وتكرارا حتى يظهر قادة يعملون مع أميركا".