الأمم المتحدة: 30 ألف نازح على الأقل في لبنان إثر الغارات الإسرائيلية

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا في لبنان جراء عمليات القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة خصوصا في جنوب البلاد وضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بلوش، في مؤتمر صحافي بجنيف "تم الإبلاغ عن عمليات نزوح كبيرة في عدّة أجزاء من جنوب لبنان، وفي منطقة البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء لسكان أكثر من 53 قرية لبنانية ونفذت غارات جوية مكثفة" في المناطق المذكورة.

وأضاف "تشير التقديرات حتى يوم أمس (الإثنين)، إلى أن نحو 30 ألف شخص على أقل تقدير تم إيواؤهم وتسجيلهم في مراكز إيواء جماعية. كما نام عدد أكبر بكثير في سياراتهم على جوانب الطرق".

من جانبه، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سامر عبدالجابر في حديث للصحافيين في القاهرة إنّ عدد النازحين سيزداد بشكل كبير.

وتشنّ إسرائيل حملة قصف مكثّف على لبنان منذ الإثنين، معلنة استهداف "حزب الله" ردا على ضربات نفذها على الأراضي الإسرائيلية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 52 شخصا، بحسب حصيلة رسمية صدرت الإثنين.