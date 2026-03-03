السعودية تؤكد على حق الرد وتندد بالهجوم الإيراني على السفارة الأميركية بالرياض

ذكر ​بيان أصدرته وزارة الخارجية السعودية ‌اليوم ​الثلاثاء أن المملكة تندد بالهجوم الإيراني الذي استهدف السفارة الأميركية في الرياض وأكدت على حقها في الرد.

وجاء في البيان " أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني ‌الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في ‌مدينة الرياض. وأكدت أن تكرار هذا ‌الهجوم الجبان وغير ‌المبرر، يتعارض وبشكل ‌صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف "جددت ​المملكة تأكيدها ‌على ​حقها الكامل باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ​ومصالحها الحيوية، بما في ذلك خيار الرد على العدوان".

ولفتت السعودية مجددا إلى أن الهجمات الإيرانية تتواصل على أراضيها "على الرغم من علم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح ‌باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران"، وحذرت ​من أن تكرار الهجمات "سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد".