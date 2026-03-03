نتنياهو: لن نخوض حربا لا نهاية لها

قال ​رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ⁠التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على ‌إيران لن تكون ‌حربا لا نهاية ‌لها، وستتضمن ‌إجراءات سريعة ‌وحاسمة.

وأضاف نتنياهو في ​تصريحات ‌لبرنامج (هانيتي) ​على فوكس ⁠نيوز "هذه ليست حربا ​بلا ⁠نهاية، إنها ⁠بوابة للسلام".

من جانب آخر صرّح نتنياهو أن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها.

وتابع قائلا: "لقد بدأوا ببناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر". وأضاف "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".