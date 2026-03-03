ترامب: الرد على هجوم السفارة الأميركية بالرياض وعلى قتلى الجيش الأميركي قادم قريبا

ذكر مراسل ‌شبكة "​نيوز نيشن" على منصة "إكس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال للشبكة إن الرد ‌على الهجوم الذي استهدف السفارة ‌الأميركية في الرياض ‌وعلى مقتل ‌جنود أميركيين خلال ‌الصراع مع إيران ​سيُعرف ‌قريبا.

وكانت ​وزارة الدفاع ⁠السعودية قالت في منشور ​على ⁠"إكس"، فجر اليوم، إن السفارة الأميركية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين ‌مسيرتين مما أدى إلى ​حريق محدود وبعض الأضرار المادية.