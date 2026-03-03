ترامب: الرد على هجوم السفارة الأميركية بالرياض وعلى قتلى الجيش الأميركي قادم قريبا
ذكر مراسل شبكة "نيوز نيشن" على منصة "إكس" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال للشبكة إن الرد على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في الرياض وعلى مقتل جنود أميركيين خلال الصراع مع إيران سيُعرف قريبا.
وكانت وزارة الدفاع السعودية قالت في منشور على "إكس"، فجر اليوم، إن السفارة الأميركية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين مما أدى إلى حريق محدود وبعض الأضرار المادية.
