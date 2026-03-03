الدفاع الكويتية إصابة 27 جندياً منذ بدء الهجوم الإيراني

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أن ما تم رصده منذ بدأ الهجوم الإيراني على مختلف أجواء دولة الكويت بلغ 178 صاروخاً بالستياً و384 طائرة مسيرة

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن العطوان قوله، إنه تم تسجيل 27 إصابة ضمن منتسبي الجيش الكويتي منذ بدء العمليات، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة فيما يخضع 2 للعلاج الطبي. كما أكد أن القوات المسلحة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة وهناك متابعة دقيقة ومستمرة لأي تطورات.