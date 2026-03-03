بريطانيا تسمح لأميركا باستخدام قواعدها

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بلاده لن تشارك في الضربات على إيران، لكنها وافقت على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن هجمات على صواريخ إيران ومواقع إطلاقها، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف ستارمر أن أميركا ستستخدم هذه القواعد لـ«غرض دفاعي محدد ومحدود»، يتمثّل في قصف مواقع إطلاق الصواريخ أو مستودعات تخزينها في إيران. وأكد ستارمر أن إيران تضرب مصالح بريطانيا وحلفائها، وأن «الطريقة الوحيدة لوقف التهديد هي تدمير الصواريخ من مصدرها». وكانت بريطانيا، رفضت في وقت سابق، السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لمهاجمة إيران.