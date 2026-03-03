الاتحاد الأوروبي لا يتوقع تأثيراً «فورياً» في إمداداته من النفط

قالت ​المفوضية الأوروبية في رسالة إلكترونية اطلعت ‌عليها «رويترز»، أمس، إنها لا تتوقع أن يكون لتفاقم الصراع في الشرق الأوسط أي تأثير فوري على أمن إمدادات النفط للاتحاد الأوروبي.

وارتفعت أسعار النفط 9% أمس، بعد تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، بسبب الهجمات الإيرانية. وأضافت المفوضية ‌في الرسالة إلى حكومات التكتل: «في هذه المرحلة، لا نتوقع أن يكون هناك تأثير فوري على أمن إمدادات النفط».

وأظهرت الرسالة أن المفوضية طلبت من ​حكومات التكتل ‌مشاركة تقييماتها ​الخاصة لأمن إمدادات النفط، وأشارت الرسالة إلى أن بروكسل تدرس أيضاً عقد اجتماع افتراضي لمجموعة تنسيق ​النفط في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وتسهل هذه المجموعة التنسيق بين ممثلي حكومات دول الاتحاد في حال حدوث مشكلات في إمدادات النفط.

ويتوقع المحللون أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة، إذ يُقيّمون تأثير الصراع في ‌الشرق الأوسط على الإمدادات، خصوصاً التدفقات عبر مضيق ​هرمز، الذي يمر منه 20% من النفط العالمي. ولم يرد متحدث باسم المفوضية بعد على طلب التعليق.