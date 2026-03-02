ستارمر يدافع عن قراره عدم دعم الضربات الأولى لإيران بعد انتقادات ترامب

قال رئيس ‌الوزراء ​البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين إنه متمسّك بقراره عدم دعم الضربات المشتركة الأولى بين الولايات المتحدة وإسرائيل ‌ضد إيران، وذلك بعد ‌أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب نهجه.

وأضاف ‌ستارمر ‌عقب انتقاد ترامب له ​بسبب "التأخر ‌كثيرا" ​في السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد ​الجوية "عبر الرئيس ترامب عن اعتراضه على قرارنا بعدم المشاركة في الضربات الأولية... لكن من واجبي أن أقيّم ما ‌يصبّ في مصلحة بريطانيا ​الوطنية. هذا ما فعلته، وأنا متمسّك بقراري".