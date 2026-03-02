ماكرون: فرنسا ستسمح بنشر طائراتها التي تحمل أسلحة نووية في الدول الحليفة بشكل مؤقت

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أن بلاده سوف تسمح بنشر طائراتها التي تحمل أسلحة نووية في الدول الحليفة بشكل مؤقت، وذلك في إطار استراتيجية نووية جديدة.

وقال ماكرون إن الوضع الجديد "سيشمل النشر المؤقت لعناصر قواتنا الجوية الاستراتيجية في دول حليفة"، لكنه أوضح أنه لن يكون هناك تقاسم في صنع القرار مع أي دولة أخرى، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف أن المحادثات حول مثل هذه الترتيبات بدأت مع بريطانيا وألمانيا وبولندا وهولندا وبلجيكا واليونان والسويد والدنمارك.

وأعلن الرئيس الفرنسي خلال تصريحات في قاعدة عسكرية تستضيف غواصات الصواريخ الباليستية الفرنسية في مدينة ليل لونج شمال غربي فرنسا، أن بلاده سوف ترفع عدد رؤوسها النووية من مستواها الحالي الذي يقل عن 300رأس نووي، دون أن يحدد الرقم الذي ستتم زيادتها إليه.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها فرنسا ترسانتها النووية منذ عام 1992.