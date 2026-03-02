إعلام إيراني: وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، بأن منصورة خوجاستي باقرزادة، زوجة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، توفيت بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وأفادت قناة العالم الإيرانية ووسائل إعلام أخرى أن منصورة توفيت متأثرة بجراحها بعد إصابتها في الهجوم. واغتالت الولايات المتحدة وإسرائيل علي خامنئي في هجوم استهدف مقر إقامته في طهران، السبت، وقتلت أيضاً عدداً من أفراد عائلته.