وزير الدفاع الأميركي: الحرب مع إيران لا تهدف الى إقامة الديموقراطية ولن تكون "حربا بلا نهاية"

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الاثنين أن الحرب التي تشنها بلاده مع إسرائيل ضد إيران لا تهدف إلى "إقامة الديموقراطية".

وقال هيغسيث في أول مؤتمر صحافي له منذ اندلاع الحرب "لا مزيد من قواعد الاشتباك الغبية، ولا مستنقعات بناء الدول، ولا عمليات إقامة الديموقراطية. لا حروب صائبة سياسيا. نقاتل لننتصر، ولا نهدر الوقت أو الأرواح".

وتابع هيجسيث قائلا إن العمليات ‌العسكرية ضد ‌إيران لن تؤدي ‌إلى "حرب ‌بلا ‌نهاية"، وإن الهدف ​هو ‌تدمير صواريخ ​طهران وبحريتها ​وبنيتها التحتية الأمنية الأخرى.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة "نوجه لهم ‌ضربات دقيقة وقوية ولا ​هوادة فيها".