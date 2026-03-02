مصر تؤكد أهمية تجنيب لبنان مخاطر التصعيد

أكدت مصر، اليوم الاثنين، موقفها الراسخ بأهمية تجنيب لبنان مخاطر التصعيد، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم بين وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، ونواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني ، وذلك في إطار التصعيد العسكري الخطير الذى تشهده المنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .

وصرح المتحدث الرسمي ، في بيان صحفي ، بأن وزير الخارجية أكد الحرص على الاطمئنان على الأوضاع في لبنان، ومتابعة التطورات المتلاحقة على الساحة اللبنانية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل للبنان وشعبه في هذا الظرف الدقيق.

واستمع الوزير عبدالعاطي في هذا السياق إلى عرض تفصيلي حول تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن واستقرار البلاد.

وجدد الوزير عبدالعاطي موقف مصر الداعم لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه والحرص على صون أمنه ومقدرات شعبه.