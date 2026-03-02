ترامب: ستارمر استغرق "وقتا أطول من اللازم" للسماح باستخدام القواعد البريطانية لاستهداف إيران

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أصيب بخيبة أمل شديدة" في رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لرفضه في البداية السماح باستخدام قاعدة دييجو جارسيا الأميركية البريطانية لاستهداف إيران.

وقال الرئيس الأميركي إن ستارمر "استغرق "وقتا أطول من اللازم"ـ حتى غير رأيه، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأعلن ستارمر في وقت متأخر أمس الأحد السماح للقوات الأميركية بالعمل من القواعد البريطانية ضد إيران ولكن في دور محدود لاستهداف مواقع الصواريخ.

وألقى ترامب الضوء على المشاكل المحيطة بسان دييجو في جزر تشاجوس وهي محل خلاف دبلوماسي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وموريشيوس، في مقابلة لصحيفة تليغراف.

وانتقد ترامب رفض السماح باستخدام القاعدة لتنفيذ الضربات الأولى ضد الجيش والقيادة الإيرانية.

وذكر: "هذا ربما لم يحدث قط بين دولتينا من قبل. يبدو أنه كان قلقا بشأن الشرعية".

وجاء إعلان رئيس الوزراء قبل ساعات من قصف مسيرة قاعدة اكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي في قبرص.