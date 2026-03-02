إغلاق المدارس في إيران حتى نهاية مارس الجاري

ذكرت كالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين أن المدارس في جميع المراحل الدراسية في إيران ستواصل إغلاق أبوابها حتى نهاية مارس الجاري، وذلك في ظل الهجمات الإسرائيلية والأميركية ، وأنه سوف يتم التحول إلى التعليم عن بعد.

وقال متحدث باسم وزارة التعليم لوكالة الأنباء الإيرانية " ارنا " إن هذا الإجراء جاء بسبب الهجمات الإسرائيلية والأميركية المتواصلة.

وسيستمر إغلاق المدارس حتى نهاية السنة، والتي تنتهى في 21 مارس الجاري.