إسرائيل تهدد نعيم ‌قاسم بمصير مشابه لخامنئي

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم بمصير مشابه لمصير المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر إطلاق الحزب صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد علي خامنئي.

وقال كاتس خلال تفقده مركز عمليات سلاح الجو الإسرائيلي "سنضرب حزب الله بقوة، ونعيم قاسم، أمين عام "حزب الله" ، سيكتشف أن من يسلك طريق خامنئي نهايته مثل خامنئي".

وردت إسرائيل بسلسلة غارات على لبنان أسفرت وفقا لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، في حصيلة أولية غير نهائية، عن مقتل 31 مواطناً لبنانيا، وإصابة 149 آخرين بجروح.