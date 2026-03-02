"نيران صديقة" تُسقط 3 طائرات أميركية في الكويت.. و"سنتكوم" تُؤكد: وقعت عن طريق الخطأ

أصدرت القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم"، اليوم، بيانا بشأن حادث سقوط عدد من الطائرات الحربية الأميركية في الكويت.

وقال البيان: "في تمام الساعة 11:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سقطت 3 طائرات أميركية من طراز إف-15 إي سترايك إيغل كانت تحلق لدعم عملية إيبك فيوري فوق الكويت بسبب حادثة نيران صديقة على ما يبدو".

وتابع: "خلال معركة جوية حامية - تضمنت هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة - أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية طائرات القوات الجوية الأميركية عن طريق الخطأ".

وأكمل: "تمكن جميع أفراد الطاقم الستة من القفز بالمظلات بسلام، وتم انتشالهم سالمين، وحالتهم مستقرة. وقد أقرت الكويت بهذا الحادث، ونحن ممتنون لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها في هذه العملية الجارية".

وأضاف: "يجري التحقيق في سبب الحادث. وسيتم نشر المزيد من المعلومات حال توفرها".