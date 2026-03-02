وكالة الأنباء العُمانية: استهداف ناقلة نفط شمال غرب ميناء السلطان قابوس

تعرضت ناقلة النفط (MKD VYOM) التي ترفع علم جمهورية جزر مارشال لهجوم بواسطة زورق مسير، وذلك على بعد 52 ميلًا بحريًّا قبالة سواحل محافظة مسقط.

وكانت الناقلة تحمل ما يقارب 59,463 طنًّا متريًّا من الحمولة، وقد أسفر الهجوم عن اندلاع حريق وانفجار في غرفة المحركات الرئيسة، ما أدى إلى وفاة أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية.

وتم إخلاء طاقم الناقلة بالتنسيق مع مركز الأمن البحري المكون من (٢١) شخصًا، بينهم (١٦) من الجنسية الهندية و (٤) من الجنسية البنغلاديشية، وشخص واحد من الجنسية الأوكرانية، وذلك بواسطة السفينة التجارية (MV SAND) التي ترفع علم جمهورية بنما، وتتابع إحدى سفن أسطول البحرية السلطانية العُمانية حالة الناقلة المتضررة، كما تقوم بإصدار التحذيرات اللازمة للسفن العابرة في المنطقة البحرية ذاتها.