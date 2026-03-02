الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في السعودية اللواء تركي المالكي، اليوم، اعتراض مسيّرتين حاولتا استهداف مصفاة رأس تنورة، مؤكداً نجاح عملية التصدي للهجوم.

وأوضح المالكي أنه لم تُسجل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض، مشيراً إلى اندلاع حريق محدود داخل المصفاة بسبب سقوط شظايا، تمت السيطرة عليه بسرعة.

وأضاف المالكي أن عملية الاعتراض تسببت بسقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

وصرّح مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أنه تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية.