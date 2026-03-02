السفارة الأميركية في الكويت تدعو إلى عدم الحضور إلى مقرها

دعت السفارة الأميركية في الكويت، اليوم، إلى عدم التوجه إلى مبنى السفارة، وذلك بعد رصد تصاعد أعمدة الدخان من مقرّها.

وأوردت السفارة في تحذير على موقعها: "لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيدًا عن النوافذ. لا تخرجوا".

وأضاف البيان "يلتزم موظفو السفارة الأميركية بالاحتماء في أماكنهم".