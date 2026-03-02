ترامب: لدي 3 مرشحين جيدين جداً لقيادة إيران

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سلسلة مقابلات مع وسائل إعلام، خلال الساعات الماضية، أكد خلالها أن لديه قائمة تضم 3 أسماء لقيادة إيران بعدما شن مع إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران. وقال ترامب لصحيفة "نيويورك تايمز" إن لديه "ثلاثة مرشّحين جيدين جداً" لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم. وأضاف "لن أكشف عنهم الآن. لننجز المهمة أولا". فيما صرح لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحرب "قد تستغرق حوالي 4 أسابيع أو أقل". وتوقع في فيديو نشره على حسابه في موقع "تروث سوشيال" مقتل المزيد من الجنود الأميركيين.

وتفصيلاً، قال ترامب إن العملية ضد إيران قد تستغرق حوالي أربعة أسابيع أو أقل. وأوضح ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بخصوص طول مدة الحرب المتوقعة بقوله: "لقد قدرنا أنها ستستغرق حوالي 4 أسابيع. لطالما كانت العملية تستغرق حوالي 4 أسابيع، لذا على الرغم من تعقيدها، ستستغرق أربعة أسابيع أو أقل".

وأضاف ترامب للصحيفة البريطانية، في واحدة من سلسلة مقابلات صحافية أجراها الأحد، أنه رغم قوة الهجوم، تبقى إيران "بلداً كبيراً، (لذا) سيتطلب الأمر أربعة أسابيع، أو أقل".

في غضون ذلك، نُقل عنه في مقابلة مع "فوكس نيوز" قوله "لا أحد يمكنه تصديق النجاح الذي نحققه، قضينا على 48 قائدا دفعة واحدة. والأمور تسير بسرعة كبيرة".

وجاء في تصريح أدلى به ترامب لقناة "إن بي سي" بعيد إعلان البنتاغون مقتل ثلاثة عناصر أميركيين في العملية العسكرية ضد إيران "لدينا ثلاثة (قتلى)، لكننا نتوقع خسائر بشرية، إلا أنه في نهاية المطاف ستكون النتيجة عظيمة للعالم".

وأضاف "نحن نقوم بهذه العملية الضخمة ليس لضمان الأمن للوقت الراهن فحسب، بل أيضا لأطفالنا وأطفال أحفادنا".

وأوضح "هذه الإجراءات ضرورية لضمان عدم اضطرار الأميركيين لمواجهة نظام إرهابي متطرف متعطش للدماء مسلح بأسلحة نووية والكثير من التهديدات".

وقال ترامب في مقطع فيديو مدته ست دقائق نُشر على موقع "تروث سوشيال": "للأسف، من المرجح أن يكون هناك المزيد قبل أن ينتهي الأمر". وأضاف: "... سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ذلك، لكن أميركا ستثأر لموتهم وستوجه أقوى ضربة للإرهابيين الذين شنوا حربًا ضد الحضارة، بكل بساطة".