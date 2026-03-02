وزارة الدفاع الكويتية: اعتراض أهداف جوية معادية وسط البلاد دون إصابات

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان بأن سلاح الدفاع الجوي الكويتي تصدى فجر اليوم لعدد من الأهداف الجوية المعادية بكفاءة واقتدار، حيث جرى رصدها واعتراضها ضمن نطاق العمليات في وسط البلاد، في إطار الجاهزية التامة لحماية أجواء الوطن، دون تسجيل أي إصابات.

وأكد في تصريح نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة، بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

