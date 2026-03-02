"التعاون الخليجي": سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا واستقرارنا

طالب البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ(50) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن العدوان الإيراني على دول المجلس، بالوقف الفوري للهجمات الإيرانية.

وأدان البيان بأشد العبارات العدوان الإيراني على دول المجلس والأردن، وأكد أن هجمات إيران "استهدفت منشآت مدنية ومناطق سكنية وأوقعت أضرارا كبيرة".

وشدد البيان على أن "أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وأي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع"، وأضاف: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا واستقرارنا".

وتابع البيان: "نحتفظ بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، فيما أكد البيان على أن "الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".

ودعا البيان مجلس الأمن "لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف فوري وحازم"، واعتبر أن "استقرار الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي"، فيما أشاد "بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الإيرانية".