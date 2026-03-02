استئناف حركة النقل المحلي في ألمانيا

عادت الحافلات ومترو الأنفاق والترام إلى العمل بمعظم المناطق في ألمانيا بعد إضرابات تحذيرية في قطاع النقل المحلي، واستؤنفت حركة النقل المحلي في العاصمة برلين في ساعة مبكرة من صباح أمس، وعادت حركة مترو الأنفاق والترام والحافلات تدريجياً وفقاً للخطة، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة «برلينر فيركيرس بتريبه». وبذلك عادت خطوط الشركة للعمل من دون قيود مرتبطة بالإضراب. وكان الإضراب بدأ في معظم أنحاء ألمانيا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي وانتهى مساء السبت، ودعت إلى الإضراب نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات.