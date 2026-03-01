ترامب لمجلة "ذا أتلانتيك": أعتزم إجراء مفاوضات مع إيران وهم يريدون التحدث وأنا وافقت
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إجراء محادثات جديدة مع إيران، حسبما نقلت مجلة "ذا أتلانتيك".
وأضاف ترامب خلال اتصال هاتفي مع المجلة: "إنهم يريدون التحدث، وقد وافقتُ على التحدث، لذا سأتحدث إليهم".
وعند سؤاله عمّا إذا كانت محادثته مع الإيرانيين ستجري اليوم أم غداً، ردّ ترامب : "لا أستطيع أن أخبرك بذلك".
وأشار إلى أن بعض الإيرانيين الذين شاركوا في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة. وقال: "معظم هؤلاء الأشخاص رحلوا. بعض الأشخاص الذين كنا نتعامل معهم رحلوا، لأن ذلك كان ضربة كبيرة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news