مقتل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد

قُتل الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إثر هجوم أميركي-إسرائيلي مشترك في طهران.

وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بمقتل نجاد إثر هجوم إسرائيلي-أميركي مشترك استهدف منطقة "نارمك" بطهران، حيث مقر إقامة نجاد.

يذكر أن نجاد عضو بمجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، وتولى رئاسة إيران لمدة ثماني سنوات منذ عام 2005 وحتى 2013.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني، السبت، بمقتل ثلاثة من حراس نجاد خلال الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وذكرت وكالة أنباء "مشرق نيوز" الأمنية أن القتلى هم: مهدي مختاري، مصطفى عزيزي، وحسن مسجدي، الذين لقوا مصرعهم في هجوم استهدف مكتب الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد شرق طهران.