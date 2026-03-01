ملك الأردن: الاعتداء الإيراني على دول عربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، من أن الاعتداء الإيراني على بلاده وعدد من دول الخليج ينذر بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، في ظل الهجوم الذي تشنّه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك شدّد خلال اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق على أن "الاعتداء الإيراني على أراضي المملكة وسلطنة عُمان وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع".

كما حذّر الملك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من "تداعيات هذه الاعتداءات على أمن المنطقة واستقرارها"، مؤكدا أن "التطورات الإقليمية الراهنة تتطلب تحركا فاعلا من المجتمع الدولي لخفض التصعيد"، بحسب بيان ثان للديوان الملكي.

وجدد عبدالله الثاني موقف بلاده الرافض لأن يكون الأردن "ساحة حرب لأي صراع"، بعدما أعلنت القوات المسلحة تصدي الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.