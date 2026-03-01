الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية ضد إيران

دانت الصين بشدة الأحد اغتيال الولايات المتحدة وإسرائيل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ودعت مجددا إلى وقف العمليات العسكرية.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الاغتيال "يمثل انتهاكا خطيرا لسيادة إيران وأمنها، ودوسا على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية".

وأضافت "تعارض الصين بشدة هذا الأمر وتدينه بشدة"، داعية إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية والعودة إلى الحوار والمفاوضات ووقف الإجراءات الأحادية".