وكالة: تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة الإيراني
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أنه تم تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي اليوم الأحد عضوا في مجلس القيادة الإيراني، وهو هيئة مكلفة بالقيام بدور الزعيم الأعلى إلى أن ينتخب مجلس الخبراء زعيما جديدا.
وسيكون أعرافي، وهو عضو في مجلس صيانة الدستور، جزءا من مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي.
