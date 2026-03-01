وكالة: تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة الإيراني

ذكرت ‌وكالة ​أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أنه تم تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي اليوم الأحد عضوا ‌في مجلس القيادة ‌الإيراني، وهو هيئة ‌مكلفة بالقيام ‌بدور الزعيم ‌الأعلى إلى أن ​ينتخب ‌مجلس ​الخبراء زعيما جديدا.

وسيكون أعرافي، وهو ​عضو في مجلس صيانة الدستور، جزءا من مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود ‌بزشكيان ورئيس السلطة القضائية ​غلام حسين محسني أجئي.