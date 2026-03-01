الجيش الإسرائيلي: دمرنا نصف مخزون إيران من الصواريخ

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه دمر نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية كانت تنتج عشرات الصواريخ "أرض-أرض" كل شهر.

وقال المتحدث باسم الجيش آفي دفرين في تصريح متلفز "خلال العملية، دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى نظام إيران ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي".

وأضاف دفرين "كان النظام في الآونة الأخيرة ينتج العشرات من الصواريخ أرض-أرض شهريا وكان يعتزم زيادة الإنتاج ليصل إلى المئات شهريا".