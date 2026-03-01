الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لعدد من الأهداف الجوية المعادية دون وقوع إصابات

أعلنت وزارة الدفاع بدولة الكويت تصدي سلاح الدفاع الجوي صباح اليوم "الأحد" لعدد من الأهداف الجوية المعادية بكفاءة واقتدار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العقيد سعود العطوان المتحدث الرسمي للوزارة قوله في بيان له إنه جرى رصد تلك الأهداف واعتراضها ضمن نطاق العمليات جنوب البلاد في إطار الجاهزية التامة لحماية أجواء الوطن دون تسجيل أي إصابات.

وأكد أن القوات المسلحة الكويتية تواصل تنفيذ واجباتها والتعامل مع أي تطورات محتملة بما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.